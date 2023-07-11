Как сообщает источник, футболист "Урарту" Угочукву Иву близок к переходу в "Рубин". Казанский уже согласовал условия трансфера 23-летнего игрока сборной Армении, который имеет нигерийское происхождение. Детали потенциального перехода не раскрываются.
Угочукву Иву с 2020 года выступает за "Урарту". Его действующее соглашение с армянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 450 тысяч евро. В минувшем сезоне Иву принял участие 35 матчах своей команды, в которых он сумел забить 1 мяч и сделать 3 результативные передачи.
Сегодня, 11 июля 2023 года, казанский "Рубин" уже объявил об одном трансфере. Клуб из Татарстана подписал 23-летнего нападающего хорватского "Осиека" Мирлинда Даку.
Источник: Sportball24.com
"Рубин" может подписать полузащитника сборной Армении Угочукву Иву
Казанский "Рубин" в текущее трансферное окно может усилить свой состав полузащитником "Урарту" и сборной Армении Угочукву Ивой.
Фото: Getty Images