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Тошич: "Зенит" - сильнейшая команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет кто-то другой

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Экс-хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич считает "Зенит" самой сильной командой в России.
Фото: "СЭ"
"Надо признать, что "Зенит" - самая сильная команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет другая команда. Но я, как болельщик ЦСКА, конечно, надеюсь, что в этом году армейцы будут бороться за золотые медали", - цитирует Тошича "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" по итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги финишировал на первой строчке в турнирной таблице и завоевали титул чемпионов России. Напомним, подопечные Сергея Семака получали золотые медали первенства в пяти последних сезонах подряд. Столичный ЦСКА завершил прошлый сезон на втором месте, выиграв серебряные медали РПЛ и Кубок России. 15 июля команды разыграют Суперкубок страны.


Тошич ЦСКА Зенит
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