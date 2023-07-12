"Надо признать, что "Зенит" - самая сильная команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет другая команда. Но я, как болельщик ЦСКА, конечно, надеюсь, что в этом году армейцы будут бороться за золотые медали", - цитирует Тошича "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" по итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги финишировал на первой строчке в турнирной таблице и завоевали титул чемпионов России. Напомним, подопечные Сергея Семака получали золотые медали первенства в пяти последних сезонах подряд. Столичный ЦСКА завершил прошлый сезон на втором месте, выиграв серебряные медали РПЛ и Кубок России. 15 июля команды разыграют Суперкубок страны.
Тошич: "Зенит" - сильнейшая команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет кто-то другой
Фото: "СЭ"