"Он проходит медицинское обследование", - приводит "СЭ" слова Медведева.
Напомним, ранее стало известно, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, за который он выступал с 2012 по 2022 год, заключит контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что Фернандес ближайшее время завершит переход в стан "сине-бело-голубых", однако не сможет принять участие в матче за Суперкубок России, в котором "Зенит" встретится с ЦСКА 15 июля.
Президент "Зенита" Медведев: Фернандес проходит медицинское обследование
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что защитник Марио Фернандес в данный момент проходит мед обследование для петербургского клуба.
Фото: "Чемпионат"