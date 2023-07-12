"У него закончился контракт. Рахимов хотел его сохранить? Алана не будет в новом сезоне", — сказал Айбатов.
33-летний Дзагоев подписал с "Рубином" контракт в сентябре 2022 года. В 20 матчах за команду он забил три гола и отдал две результативные передачи. Сейчас Алан находится без клуба, сообщалось о его возможном переходе в "Аланию". Вместе с "Рубином" Дзагоев поднялся в Российскую Премьер-Лигу.
Источник: Sport24.
Гендиректор "Рубина": Дзагоева не будет в команде в следующем сезоне
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов рассказал, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: Сергей Елагин, «БИЗНЕС Online»