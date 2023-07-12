- Ведем ли переговоры с Джикией о продлении контракта? Мы очень рассчитываем на Георгия. Он наш капитан и лидер обороны. Надеемся, что он нам серьезно поможет. Что касается взаимоотношений с агентом, то на данный момент не могу ничего нового сказать. В нужный момент мы проведем переговоры. Сейчас никаких деталей контрактов и условий продления не хотел бы выдавать, - передает слова Малышева "Чемпионат".
29-летний капитан и центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выступает за красно-белых с января 2017 года, когда перешел из пермского "Амкара" за 2,35 миллиона евро, действующий контракт футболиста истекает в конце сезона-2023/2024. В прошедшем сезоне на счету Джикии 30 сыгранных матчей за "Спартак" во всех турнирах и 2 результативных передачи.
Красно-белые по итогам прошедшего чемпионата России набрали 54 очка в 30 матчах и заняли третье место, в первом туре нового розыгрыша "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Гендиректор "Спартака" Малышев - о продлении Джикии: в нужный момент мы проведем переговоры
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал ситуацию с контрактом капитана и центрального защитника красно-белых Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"