"Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями — решение "Спартака"... Регламент четко не фиксирует какие-то временные премии, это решение клуба, они могут самостоятельно — хоть на тренировке, хоть на первом матче вручить медали", — сказал Алаев.
"Спартак" стал бронзовым призёром чемпионата России с отставанием в четыре очка от ЦСКА и в 16 от "Зенита". Бронзу красно-белые завоевали в первый сезон под руководством Гильермо Абаскаля. Испанский специалист продолжит руководить московской командой и в сезоне-2023/2024. Он начнётся для "Спартака" домашним матчем с "Оренбургом" 23 июля.
Источник: ТАСС.
Алаев: "Спартак" сам решит, когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что "Спартак" сам выберет дату награждения бронзовыми медалями по итогам прошлого сезона.
Фото: СЭ