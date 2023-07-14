- Первым делом я отключил все гаджеты: 2-3 дня вообще ничего не читал и не смотрел. Потому что понимал: разговоров будет очень много: на ТВ, в медиа и соцсетях. "Спартак" - ЦСКА - знаковое событие. А тех, кто разбирается в футболе, или не разбирается, но думает, что всё понимает, у нас очень много. К дерби каждый из них приложит руку. Поэтому я отрубился от внешнего мира, а интернет начал открывать только через неделю, когда всё стихло. Но это нормально. Я 7 раз судил дерби, и в каждом что-то случалось. Ну не может матч таких соперников пройти гладко! - передает слова Карасева "СЭ".
Матч 28 тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 "Спартак" - ЦСКА завершился волевой победой красно-белых со счетом 2:1. На 38 минуте счет открыл атакующий хавбек Хесус Медина, на тот момент выступавший за красно-синих, 6 минут спустя голландский вингер "Спартака" Квинси Промес сравнял счет, на 90 минуте Промес принес "Спартаку" победу, добив мяч в сетку после отраженного голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым пенальти.
На 66 минуте главный рефери Сергей Карасев удалил с поля нападающего красно-белых Александра Соболева, который продемонстрировал непристойный жест в адрес центрального защитника Виллиана Роши, и самого Виллиана Рошу, который повторил жест Соболева при попытке объяснить его действия арбитрам.
Карасев: после дерби "Спартак" - ЦСКА интернет начал открывать только через неделю
Главный рефери скандального матча 28 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (2:1) Сергей Карасев рассказал, как провел первое время после этой игры.
Фото: РПЛ