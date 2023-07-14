Ранее сообщалось, что Карраскаль может перейти в "Спартак" вслед за Хесусом Мединой. По данным журналистов, у них напряжённые отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
Тем не менее, по всей видимости, Карраскаль не полетел в Казань по другой причине. Сообщается, что у него травма.
Напомним, что встреча "Зенита" и ЦСКА состоится завтра, 15 июля. Она пройдёт в Казани.
Источник: Sport24.
Карраскаль не полетел с ЦСКА на матч за Суперкубок России
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за Суперкубок России с "Зенитом". Колумбиец не полетел с командой в Казань.
Фото: Sportbox