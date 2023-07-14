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Карраскаль не полетел с ЦСКА на матч за Суперкубок России

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за Суперкубок России с "Зенитом". Колумбиец не полетел с командой в Казань.
Фото: Sportbox
Ранее сообщалось, что Карраскаль может перейти в "Спартак" вслед за Хесусом Мединой. По данным журналистов, у них напряжённые отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Тем не менее, по всей видимости, Карраскаль не полетел в Казань по другой причине. Сообщается, что у него травма.

Напомним, что встреча "Зенита" и ЦСКА состоится завтра, 15 июля. Она пройдёт в Казани.

Источник: Sport24.


ЦСКА Зенит Карраскаль
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