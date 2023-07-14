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Гендиректор "Зенита" призвал к спокойствию после слухов о лишнем весе Марио Фернандеса

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в питерский клуб.
Фото: Championat.
Сегодня, 14 июля, появилась информация о том, что "Зенит" не объявляет о переходе игрока из-за того, что у него лишний вес. Якобы "Зенит" планирует представить его уже после матча за Суперкубок России.

Ранее Фернандес на протяжении всей карьеры в России выступал за ЦСКА. Предполагалось, что он вернётся в московский клуб.

"Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность", — цитирует Медведева Sport24.


Зенит Марио Фернандес Медведев
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