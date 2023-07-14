Сегодня, 14 июля, появилась информация о том, что "Зенит" не объявляет о переходе игрока из-за того, что у него лишний вес. Якобы "Зенит" планирует представить его уже после матча за Суперкубок России.
Ранее Фернандес на протяжении всей карьеры в России выступал за ЦСКА. Предполагалось, что он вернётся в московский клуб.
"Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность", — цитирует Медведева Sport24.
Гендиректор "Зенита" призвал к спокойствию после слухов о лишнем весе Марио Фернандеса
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в питерский клуб.
Фото: Championat.