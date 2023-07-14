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"РБ Спорт: экс-вратарь "Зенита" Лунев отказался от предложения "Балтики"

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Российский голкипер Андрей Лунев получил предложение о контракте с "Балтикой", но отказался сотрудничества с калининградской командой.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, в текущее трансферное окно голкипер Андрей Лунев получил предложение от "Балтики". Калининградская команда, которая по итогам прошлого сезона вышла в РПЛ, хотела подписать российского футболиста на правах свободного агента. Однако Лунев не принял контракт "Балтики". По какой именно причине – не уточняется.

31-летний Андрей Лунев является свободным агентом. С 2021 года до июня текущего года он выступал за леверкузенский "Байер". В Российской Премьер-Лиге голкипер известен по игре за башкирскую "Уфу" и петербургский "Зенит".

Источник: "РБ Спорт"


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