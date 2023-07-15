- В плане качества игры ожиданий от этого матча было больше. Драматичная серия пенальти? Как обычно - такое бывает. Удивил ли решающий пенальти Ренана? Честно говоря, да. Когда человек уверен в своих силах, то почему бы так и не пробить, - передает слова Широкова Sport24.
Петербургский "Зенит" стал обладателем Суперкубка России, переиграв в серии послематчевых пенальти московский ЦСКА (0:0, пен. 5:4). Голкиперы обеих команд отметились в серии взятыми 11-метровыми ударами, при этом зенитовец Михаил Кержаков отражал их дважды, "армеец" Игорь Акинфеев - один раз. Титул для "Зенита" оформил 19-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан, исполнив решающий удар "паненкой".
Широков - о Суперкубке России "Зенит" - ЦСКА: по качеству игры ожиданий было больше. Решающий пенальти Ренана удивил
Экс-полузащитник "Зенита" и ЦСКА Роман Широков прокомментировал итоги матча между этими клубами за Суперкубок России.
Фото: РИА Новости