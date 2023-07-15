- "Зенит" сегодня выиграл, но нанес лишь 3 удара по воротам в матче, меня это очень удивило. Питерцам нужно было победить ЦСКА по делу в игре. Семак должен знать, почему команда сегодня так выглядела. У команды ни одного удара в створ - это катастрофа. Я думаю, что в РПЛ у них будет всё наоборот по игре. Сегодняшняя победа может придать им уверенности, но чемпиону надо играть лучше, чем они играли в Суперкубке, и спокойно побеждать. В команде одни бразильцы - когда очень много иностранцев с одной страны, это не бывает хорошо, - передает слова Петржелы Metaratings.ru.
Действующий чемпион Российской премьер-лиги "Зенит" стал обладателем Суперкубка страны, одержав победу над действующим победителем национального Кубка ЦСКА в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, пен. 5:4). При этом красно-синие в основное время матча создали больше опасных моментов и нанесли 6 ударов в створ против 0 ударов в створ у "Зенита". Количество ожидаемых голов (xG) у ЦСКА составило 1,21, в то время как у сине-бело-голубых - 0,05.
Выигранный Суперкубок стал для "Зенита" четвертым подряд и восьмым в клубной истории, оба этих показателя являются новыми национальными рекордами.
Петржела: у "Зенита" ни одного удара в створ ворот ЦСКА - катастрофа. Чемпиону надо играть лучше, чем было в Суперкубке
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал итоги матча сине-бело-голубых за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Фото: РФС