Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ШинникЗавершен
Акрон
17:00
КАМАЗНе начат
П1 1.75X 3.65П2 4.7
Нефтехимик
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.07X 3.4П2 3.55
Родина
18:00
СоколНе начат
П1 1.44X 4.5П2 7
Арсенал Тула
18:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.42X 3.35П2 2.85
Кубань
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.37X 3.35П2 2.95
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Набабкин – о критике Аршавина в свой адрес: Андрею надо бы протереть очки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на слова заместителя генерального директора петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, который критично высказался об уровне игры защитника.
Фото: "Матч ТВ"
– Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть! — передает слова Набабкина "Чемпионат".

Накануне, 15 июля 2023 года, московский ЦСКА провел матч за Суперкубок России против петербургского "Зенита". "Армейцы" потерпели поражение от сине-бело-голубых (0:0, 4:5 в серии пенальти) и не смогли завоевать трофей. Во втором тайме защитник красно-синих Кирилл Набабкин заменил своего одноклубника Игоря Дивеева. Андрей Аршавин после игры намекнул ра то, что ЦСКА нужно усилить состав, так как Набабкин и Дивеев – это футболисты разного уровня.


Аршавин Зенит Набабкин ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится