– Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть! — передает слова Набабкина "Чемпионат".
Накануне, 15 июля 2023 года, московский ЦСКА провел матч за Суперкубок России против петербургского "Зенита". "Армейцы" потерпели поражение от сине-бело-голубых (0:0, 4:5 в серии пенальти) и не смогли завоевать трофей. Во втором тайме защитник красно-синих Кирилл Набабкин заменил своего одноклубника Игоря Дивеева. Андрей Аршавин после игры намекнул ра то, что ЦСКА нужно усилить состав, так как Набабкин и Дивеев – это футболисты разного уровня.
Набабкин – о критике Аршавина в свой адрес: Андрею надо бы протереть очки
Футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на слова заместителя генерального директора петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, который критично высказался об уровне игры защитника.
Фото: "Матч ТВ"