- С Карпиным работать великолепно. Мне очень нравилось развиваться под его руководством. Валерий Георгиевич топовый как мужик и как тренер. Что можно говорить, когда человек играл в Испании. Это высочайший уровень, мы всё это понимаем. Карпин очень харизматичный. На тренировках он может пошутить, но когда надо, всегда "вставит". Валерий Георгиевич очень справедливый как тренер. Когда тренируешься под его руководством, не думаешь, что это еще тренер сборной России. Все мысли только о том, как показать себя с лучшей стороны, - передает слова Нтумбы Metaratings.ru.
20-летний нападающий Артем Нтумба перешел в систему футбольного клуба "Ростов" в ноябре 2020 года. В ходе выступлений за молодежную команду желто-синих форварда начали привлекать также к тренировкам основной команды, которой руководил и руководит в настоящее время главный тренер Валерий Карпин. В прошедшем сезоне на счету Нтумбы 3 матча Молодежной футбольной лиги и 7 участий в матчах Российской премьер-лиги с общим игровым временем 59 минут. В феврале 2023 года футболист был отдан в аренду в клуб Первой лиги "Велес", за который провел один матч (33 игровых минуты). После этого Нтумба получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок, появлялась информация, что это произошло во время выступления игрока за медиафутбольную команду.
Нтумба: Карпин - топовый как мужик и как тренер, очень харизматичный. Работать с ним великолепно
Нападающий Артем Нтумба рассказал о работе под руководством главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"