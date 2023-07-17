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Сутормин заявил, что пока остаётся в "Зените"

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин признался, что пока не планирует смену команды.
Фото: "Чемпионат"
"Точно ли остаюсь в "Зените"? Пока да. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Сутормин.

29-летний Сутормин два дня назад стал победителем Суперкубка России. Его "Зенит" в решающем матче турнира обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 пен). У полузащитника, который играет за "Зенит" четыре сезона, действующий контракт с командой ещё на два года. Ранее Сутормин представлял "Оренбург", откуда транзитом через казанский "Рубин" и перебрался в "Зенит".

"Зенит" начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 22 июля, когда сыграет на выезде с нижегородской командой "Пари НН".

Источник: "Чемпионат".


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