– 90 процентов болельщиков ЦСКА и люди, имеющие отношение к клубу, конечно, будут негативно воспринимать это решение. Я считаю, что это правильная реакция. Потому что футболист почти 10 лет выступает в одной команде и целует эмблему, а потом пропадает и появляются в стане главного конкурента, не совсем хорошо с его стороны. Но сейчас главную роль в жизни играют деньги. Если говорить о футбольной составляющей, то это усиление для "Зенита", – передает слова Мостового Betonmobile.ru.
32-летний Марио Фернандес защищал цвета московского ЦСКА на протяжении десяти лет кряду. С 2012 года по 2022 он был частью красно-синих. За этот промежуток времени бразилец выиграл семь трофеев с командой и стал ее настоящей легендой. Этим летом Фернандес принял предложение петербургского "Зенита" и стал игроком действующего чемпиона России. Марио подписал соглашение с сине-бело-голубыми на один сезон (с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев). Отметим, что фанаты московского ЦСКА негативно отнеслись к трансферу защитника в стан клуба с берегов Невы.
Мостовой: негатив болельщиков ЦСКА к решению Фернандеса перейти в "Зенит" – это правильная реакция
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о переходе экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"