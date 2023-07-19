Если "Зенит" продаст Малкома, "Фламенго" может забыть про Клаудиньо", — написал Маттос.
Отметим, что "Аль-Хиляль" может заплатить за Малкома около 50 миллионов евро. "Зенит" не готов расставаться сразу и с Малкомом, и с Клаудиньо, поэтому наверняка перестанет вести переговоры с "Фламенго" о трансфере 26-летнего футболиста. Также сообщалось, что на смену Малкому может прийти нападающий "Бенфики" Давид Нерес.
Источник: журналист Александре Маттос в "Твиттере".
Бразильский журналист: если "Зенит" продаст Малкома, "Фламенго" может забыть про Клаудиньо
Бразильский журналист Александре Маттос рассказал, что переход нападающего "Зенита" Малкома в "Аль-Хиляль" сорвёт трансфер полузащитника Клаудиньо во "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"