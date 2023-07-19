"СЭ": Шапи Сулейманов покинет "Краснодар", клуб на него не рассчитывает

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Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов покинет команду в летнее трансферное окно, так как футболист не входит в планы команды.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, к футболисту проявляют интерес клубы из Франции, а также из Саудовской Аравии. Контракта Сулейманова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года.

Минувший сезон Сулейманов провёл на правах аренды в израильском клубе "Хапоэль", в составе которого забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 35 матчах. До этого Магомед-Шапи выступал за турецкий "Гиресунспор".

Источник: "Спорт-Экспресс".


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