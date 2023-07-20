Сообщается, что информация о том, что 22-летний футболист прилетел в Санкт-Петербург, не соответствует действительности. На следующей неделе сербский защитник прилетит в Россию, пройдёт медосмотр и, если он окажется удачным, подпишет с "Зенитом" многолетний контракт.
Подписание Эраковича обойдётся "Зениту" в семь миллионов евро, ещё 10% "Црвена Звезда" получит от следующей перепродажи игрока. Эракович — воспитанник сербского клуба. В составе национальной команды он принял участие на чемпионате мира 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Страхиня Эракович приедет в расположение "Зенита" на следующей неделе
Защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, который в ближайшее время станет футболистом "Зенита", прибудет в расположение российской команды на следующей неделе.
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