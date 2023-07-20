"В Суперкубке потерпели обидное поражение, потому что действительно играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника", — сказал Набабкин.
36-летний Набабкин за годы карьеры в ЦСКА выиграл девять трофеев. Он выступает за команду с 2009 года и перед стартом сезона продлил соглашение с коллективом до лета 2024 года. Для "Зенита" этот Суперкубок стал четвёртым подряд.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для ЦСКА 22 июля, когда команда сыграет на выезде с "Уралом" в Екатеринбурге.
Источник: "Чемпионат".
Набабкин — о Суперкубке: обидное поражение от "Зенита", ЦСКА выглядел лучше
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команда потерпела обидное поражение в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (0:0, 4:5 пен).
Фото: РПЛ