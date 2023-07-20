"Никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил", — сказал Мендеш.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых сумел отличиться 15 раз и отдать 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, которым интересуется ЦСКА, оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллиона евро.
Отметим, что для ЦСКА перед Паулиньо может стать первым трансфером в летнее трансферное окно.
Источник: "РБ Спорт".
Агент форварда "Спортинга" Паулиньо: на меня никто из ЦСКА не выходил
Педро Мендеш, представитель нападающего "Спортинга" Паулиньо, признался, что на него не выходили из московского ЦСКА по поводу возможного подписания его клиента.
Фото: Getty Images