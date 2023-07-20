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Агент форварда "Спортинга" Паулиньо: на меня никто из ЦСКА не выходил

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Педро Мендеш, представитель нападающего "Спортинга" Паулиньо, признался, что на него не выходили из московского ЦСКА по поводу возможного подписания его клиента.
Фото: Getty Images
"Никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил", — сказал Мендеш.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых сумел отличиться 15 раз и отдать 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, которым интересуется ЦСКА, оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллиона евро.

Отметим, что для ЦСКА перед Паулиньо может стать первым трансфером в летнее трансферное окно.

Источник: "РБ Спорт".


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