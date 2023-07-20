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Литвинов: я играю за "Спартак", не буду принимать предложения от российских клубов

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов признался, что не собирается рассматривать предложения от других российских команд.
Фото: СЭ
"Я сейчас играю за "Спартак" и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать", — сказал Литвинов.

21-летний — воспитанник московской команды. Его контракт со "Спартаком" истекает летом 2026 года. Спортсмен заявил, что готов рассмотреть переход в европейскую команду. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт".


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