"Я сейчас играю за "Спартак" и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать", — сказал Литвинов.
21-летний — воспитанник московской команды. Его контракт со "Спартаком" истекает летом 2026 года. Спортсмен заявил, что готов рассмотреть переход в европейскую команду. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт".
Литвинов: я играю за "Спартак", не буду принимать предложения от российских клубов
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов признался, что не собирается рассматривать предложения от других российских команд.
Фото: СЭ