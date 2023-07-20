— Как реагирую на то, что "Спартак" ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее, – передает слова Джикии "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" этим летом хочет усилить линию своей обороны. По слухам, красно-белые недавно рассматривали вариант с подписанием игрока сербской "Црвены Звезды" Страхини Эраковича. Однако сейчас столичные сконцентрировались на трансфере футболиста лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса.
Джикия: "Спартак" ищет центрального защитника? Конкуренция сделает нас только сильнее
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия отреагировал на слухи о том, что красно-белые активно пытаются подписать центрального защитника в текущее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"