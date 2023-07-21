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"Зенит" может обменять Вендела на форварда "Фламенго" Абреу

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Бразильский хавбек "Зенита" Вендел может отправиться во "Фламенго" в обмен на форварда Педро Абреу.
Фото: Global Look Press
По информации источника, полузащитник "Зенита" Вендел может стать частью сделки по нападающему "Фламенго" Педро Абреу. Однако как сообщается, петербуржцы не уверены в 26-летнем бразильском форварде. Переговоры между сторонами продолжаются.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Вендела в 24 миллиона евро, Абреу - в 22 миллиона.

Источник: Metaratings


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