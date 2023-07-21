"Семак? Хороший тренер, но с "Зенитом" можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. "Зенит" - самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами", - цитирует Божовича Metaratings.ru.
"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака пять сезонов подряд выигрывал титул чемпионов российской Премьер-лиги. Также 47-летний российский специалист, благодаря победе в Суперкубке России над московским ЦСКА (0:0, 5:4 - по пенальти), стал самым титулованным тренером в истории турнира.
Новый сезон стартует для "сине-бело-голубых" выездным поединком против "Пари Нижний Новгород". Матч состоится в субботу, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Божович - о Семаке: хороший тренер, но с "Зенитом" можно занять второе место, только если тренер что-то испортит
Экс-наставник ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: Global Look Press