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Божович - о Семаке: хороший тренер, но с "Зенитом" можно занять второе место, только если тренер что-то испортит

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Экс-наставник ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: Global Look Press
"Семак? Хороший тренер, но с "Зенитом" можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. "Зенит" - самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами", - цитирует Божовича Metaratings.ru.

"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака пять сезонов подряд выигрывал титул чемпионов российской Премьер-лиги. Также 47-летний российский специалист, благодаря победе в Суперкубке России над московским ЦСКА (0:0, 5:4 - по пенальти), стал самым титулованным тренером в истории турнира.

Новый сезон стартует для "сине-бело-голубых" выездным поединком против "Пари Нижний Новгород". Матч состоится в субботу, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.


Божович Зенит Семак
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