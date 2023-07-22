"Чалов заметно прибавил после возвращения из Швейцарии. Сейчас Федор стал настоящим лидером ЦСКА и входит в тройку лучших нападающих РПЛ", — сказал Тарханов.
25-летний Чалов в минувшем сезоне забил 24 гола и отдал шесть результативных передач в 41-м матче во всех турнирах. Соглашение футболиста с московской командой рассчитано ещё на 1,5 года (данные Transfermarkt).
Отметим, что вторую часть сезона-2021/2022 Чалов провёл на правах аренды в швейцарском "Базеле".
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: Чалов стал настоящим лидером ЦСКА и входит в тройку лучших нападающих РПЛ
Российский специалист Александр Тарханов считает, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов входит в тройку лучших форвардов чемпионата России.
Фото: РБК