– Конечно, волнуюсь и переживаю за своих ребят. Поэтому любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым. Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и опередила исход матча. Играть в меньшинстве против чемпиона России — это и предопределяет исход подобных игр, – передает слова Мелика-Гусейнова Sport24.
22 июля 2023 года в нижегородский "Пари НН" начал свой путь в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В соперниках у подопечных Сергея Юрана оказался действующий чемпион страны "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над своим соперником со счетом 2:0. Во второй половине оба забитых мяча на свой счет записал нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Отметим, что колумбийский форвард отличился после того, как "Пари НН" остался в меньшинстве – на 50 минуте у нижегородского коллектива красную карточку получил защитник Виктор Александров.
Гендиректор "Пари НН" – о поражении "Зениту": мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по удалению Александрова
Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении своей команды в первом туре нового сезона РПЛ от петербургского "Зенита" (0:2).
Фото: "Чемпионат"