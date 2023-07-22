- Любая победа важна, особенно на старте чемпионата. Наверное, мы создали больше моментов в первом тайме, но по качеству игры у меня есть вопросы. Мы как-то упростили игру и не должны были позволять некоторые вещи. Но мы создавали моменты и очень явные. Всю игру на нас было давление. Мы пытались играть по счету и по погоде, потому что давно я не видел, чтобы в девять вечера было 30 градусов.
"Крылья Советов" обыграли на выезде "Ахмат" в первом туре нового сезона российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Оба мяча самарцев были забиты после сольных проходов вингера Бенхамина Гарре и полузащитника Сергея Бабкина. Грозненцы отквитали один мяч лишь на пятой добавленной к основному времени матча минуте, реализовав пенальти за игру рукой в своей штрафной площади защитника самарцев Романа Евгеньева. Таким образом "Крылья Советов" набрали три очка и заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках второго тура РПЛ дружина Игоря Осинькина примет на своем поле московское "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: любая победа важна, особенно на старте чемпионата. Но по качеству игры у меня есть вопросы
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча, в котором его команда на выезде обыграла "Ахмат" в рамках 1-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"