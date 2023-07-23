Счёт в матче в концовке первого тайма открыл Виктор Мозес. В начале второго тайма Дмитрий Воробьёв счёт сравнял. Через несколько минут Флорентин убежал в контратаку и вывел гостей вперёд. Однако затем забивал лишь "Спартак" и только Даниил Хлусевич. Полузащитник оформил дубль и принёс своей команде победу на старте сезона.
Чемпионат России, 1 тур
"Спартак" 3:2 "Оренбург"
Голы: Мозес, 45+1, Хлусевич, 76, 90+1 - Воробьёв, 51, Флорентин, 67.
"Спартак" вырвал победу в матче с "Оренбургом" благодаря дублю Хлусевича
Сегодня, 23 июля, на поле стадиона "Открытие Банк Арена" в Москве состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский "Спартак" на последних минутах вырвал победу в матче с "Оренбургом" со счётом 3:2.
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