Агент: подтверждаю, что сейчас идут переговоры между "Фатихом" и московским клубом по переходу Оздоева

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника турецкого "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, отреагировал на слухи о том, что его клиент может оказаться в московском клубе.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из московских клубов Российской Премьер-Лиги заинтересован в услугах Магомеда Оздоева. Его название не раскрывается.



30-летний Магомед Оздоев летом 2022 года покинул петербургский " – Подтверждаю, что переговоры между "Фатихом" и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе. Название команды пока разглашать не могу, — цитирует Гаргаева Sport24 Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из московских клубов Российской Премьер-Лиги заинтересован в услугах Магомеда Оздоева. Его название не раскрывается.30-летний Магомед Оздоев летом 2022 года покинул петербургский " Зенит " и оказался свободным агентом. После этого российский футболист подписал контракт с клубом "Фатих Карагюмрюк". Соглашение между турками и опорником рассчитано до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оздоева в 2,2 млн евро.