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Агент: подтверждаю, что сейчас идут переговоры между "Фатихом" и московским клубом по переходу Оздоева

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Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника турецкого "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, отреагировал на слухи о том, что его клиент может оказаться в московском клубе.
Фото: Getty Images
– Подтверждаю, что переговоры между "Фатихом" и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе. Название команды пока разглашать не могу, — цитирует Гаргаева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из московских клубов Российской Премьер-Лиги заинтересован в услугах Магомеда Оздоева. Его название не раскрывается.

30-летний Магомед Оздоев летом 2022 года покинул петербургский "Зенит" и оказался свободным агентом. После этого российский футболист подписал контракт с клубом "Фатих Карагюмрюк". Соглашение между турками и опорником рассчитано до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оздоева в 2,2 млн евро.


Оздоев Фатих Карагюмрюк Российские трансферы
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