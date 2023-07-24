Как сообщает журналист Фабио Алейшо, неназванные клубы интересовались бразильцем, но официальное предложение так и не сделали.
Ранее появилась информация, согласно которой Вендел вылетел в Россию. Бразилец до сих пор не присоединился к команде из Санкт-Петербурга. При этом в клубе напомнили об обязательствах игрока.
Ранее стало известно, что "Зенит" разрешил полузащитнику искать себе новую команду.
Два клуба из Саудовской Аравии рассматривали кандидатуру Вендела
Сразу два клуба из Саудовской Аравии интересовались полузащитником "Зенита" Венделом.
Фото: Championat.