Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
18:00
НефтехимикНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.5
Химки
19:30
ТорпедоНе начат
П1 2.47X 3.35П2 2.85
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Два клуба из Саудовской Аравии рассматривали кандидатуру Вендела

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сразу два клуба из Саудовской Аравии интересовались полузащитником "Зенита" Венделом.
Фото: Championat.
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, неназванные клубы интересовались бразильцем, но официальное предложение так и не сделали.

Ранее появилась информация, согласно которой Вендел вылетел в Россию. Бразилец до сих пор не присоединился к команде из Санкт-Петербурга. При этом в клубе напомнили об обязательствах игрока.

Ранее стало известно, что "Зенит" разрешил полузащитнику искать себе новую команду.


Вендел Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится