Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб согласовал трансфер игрока. Он перейдёт в саудовский "Аль-Хиляль". Покупатель заплатит за нападающего 60 млн евро фиксированной суммой без учёта каких-либо бонусов.
"Безусловно, для "Зенита" уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
За "Зенит" Малком выступал с 2019 года. Тогда он перешёл в российский клуб из "Барселоны".
Петржела: для "Зенита" уход Малкома - большая потеря
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал предстоящий переход форварда питерцев Малкома.
Фото: Championat.