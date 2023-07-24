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Петржела: для "Зенита" уход Малкома - большая потеря

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал предстоящий переход форварда питерцев Малкома.
Фото: Championat.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб согласовал трансфер игрока. Он перейдёт в саудовский "Аль-Хиляль". Покупатель заплатит за нападающего 60 млн евро фиксированной суммой без учёта каких-либо бонусов.

"Безусловно, для "Зенита" уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

За "Зенит" Малком выступал с 2019 года. Тогда он перешёл в российский клуб из "Барселоны".


Зенит Петржела Малком Аль-Хиляль
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