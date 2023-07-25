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Личка: ребята, которые остались в "Оренбурге", хотят повторить результаты прошлого сезона

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка пожелал удачи "Оренбургу" и своему соотечественнику Иржи Ярошику.
Фото: ФК "Оренбург"
Знаю точно: ребята, которые остались в "Оренбурге", хотят повторить результаты прошлого сезона. Плюс новый тренер — новые мотивации и амбиции. Буду желать клубу самого лучшего. Желаю Иржи сделать ещё лучше", — сказал Личка.

Личка работал в "Оренбурге" несколько сезонов. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в первом же сезоне заняла седьмое место. Личка ушёл на повышение в московское "Динамо", на его место назначили его соотечественника Иржи Ярошика.

Источник: Sport24.


Личка Ярошик Оренбург Динамо
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