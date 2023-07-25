— Может ли Шапи остаться? Наверное, это та ситуация, когда точка невозврата пройдена. Оставаться в клубе — значит, обременять и себя, и клуб на не самый благоприятный исход. У нас с "Краснодаром" абсолютно взаимная позиция, которая определенно имеет только один путь развития — это уход из клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов этим летом сменит клубную прописку. По слухам, в услугах российского футболиста заинтересован азербайджанский "Сабах".
23-летний Сулейманов – воспитанник "Краснодара". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,50 млн евро. Отметим, что два предыдущих сезона Магомеда-Шапи проводил в аренде – сначала в турецком "Гиресунспоре", а затем в израильском клубе "Хапоэль Беэр-Шева".
Источник: Sport24
Агент: может ли Сулейманов остаться в "Краснодаре"? Точка невозврата пройдена
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"