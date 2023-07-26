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Живоглядов: "Пари НН" пропускает мячи после ошибок, которые вообще нельзя допускать

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Защитник "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался об игре команды после матча 1-го тура Кубка России с "Динамо" (1:1, 4:3 пен).
Фото: Матч ТВ
"Матч мне понравился. В первом тайме мы больше контролировали мяч, однако у нас есть небольшая проблема, которую, надеюсь, мы в скором времени исправим: "Пари НН" пропускает мячи после ошибок, которые вообще нельзя допускать", — сказал Живоглядов.

29-летний Живоглядов перешёл в "Пари НН" на правах свободного агента, подписав контракт на три года. Предыдущие четыре сезона спортсмен провёл в московском "Локомотиве", с которым у него закончился контракт. Ранее Живоглядов также играл за "Уфу" и "Динамо", воспитанником которого является.

Источник: "Матч ТВ".


Кубок Живоглядов Пари НН Динамо
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