"Матч мне понравился. В первом тайме мы больше контролировали мяч, однако у нас есть небольшая проблема, которую, надеюсь, мы в скором времени исправим: "Пари НН" пропускает мячи после ошибок, которые вообще нельзя допускать", — сказал Живоглядов.
29-летний Живоглядов перешёл в "Пари НН" на правах свободного агента, подписав контракт на три года. Предыдущие четыре сезона спортсмен провёл в московском "Локомотиве", с которым у него закончился контракт. Ранее Живоглядов также играл за "Уфу" и "Динамо", воспитанником которого является.
Источник: "Матч ТВ".
Живоглядов: "Пари НН" пропускает мячи после ошибок, которые вообще нельзя допускать
Защитник "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался об игре команды после матча 1-го тура Кубка России с "Динамо" (1:1, 4:3 пен).
Фото: Матч ТВ