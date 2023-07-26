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Цыпченко: мы приходили во времена Комбарова, Гацкана и Полуяхтова. Сейчас таких старожил в "Крыльях" нет

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Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко рассказал, что сейчас в команде нет старожил.
Фото: Getty Images
"Мы приходили во времена Комбарова, Гацкана и Полуяхтова. Сейчас таких старожил нет. Не скажу, что у нас был чертановский костяк и всё. Нас хорошо приняли, сплав молодости и опыта хорошо повлиял на команду", — сказал Цыпченко.

24-летний Цыпченко, как и ряд других футболистов "Чертаново", перешли в "Крылья Советов" летом 2020 года. Цыпченко за эти года принял участие в 85 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.

Источник: Metaratings.


Цыпченко Крылья Советов
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