– Перед началом сезона было много авансов Дзюбе. Могу только сказать: "Давай, начнешь играть нормально, и будут тебе задаваться нормальные вопросы". Как вы играете, такие и вопросы вам задают. Если вы можете быть деревянными, то почему, собственно, иногда журналисты не могут по вашему деревянному мнению задавать не очень правильные вопросы? – заметил Губерниев для Metaratings.
Накануне Артем Дзюба отказался от общения с журналистами. 34-летний форвард аргументировал свое решение тем, что представители СМИ "не умеют придумывать нормальные вопросы", а также назвал журналистов "скучными". В стартовавшем сезоне Дзюба пока не отметился ни единым результативным действием. Его "Локомотив" в кубковом матче одержал волевую победу над "Уралом" (2:1). Во второй игре подряд за "железнодорожников" отличился защитник Наир Тикнизян.
Губерниев – о словах Дзюбы про журналистов: как вы играете, такие и вопросы вам задают
Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы за отказ от общения с журналистами.
Фото: "Матч ТВ"