— Поздравляю всех болельщиков, ребят с победой. Хорошая, тяжелая победа. Отличная командная работа. Ребята заслужили своей игрой во втором тайме эту победу. Сделали замены во втором тайме, освежили игру. Тяжелый матч был в Сочи. Рад за ребят.
Этим вечером в Самаре прошел один из матчей стартового тура групповой стадии Кубка России (Путь РПЛ). В рамках него местные "Крылья Советов" сыграли против калининградской "Балтики". После первого тайма команда Сергея Игнашевича уступала "волжанам" с разницей в один мяч. Однако во второй половине гости совершили камбэк. Как итог – победа "Балтики" со счетом 3:2.
Свой следующий матч калининградская "Балтика" проведет в гостях против московского "Спартака" (второй тур Российской Премьер-Лиги). Данная встреча состоится 31 июля.
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич – о кубковом матче с "Крыльями Советов": "Балтика" своей игрой во втором тайме заслужила победу
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал победу своей команды над самарскими "Крыльями Советов" (3:2) в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: ФК "Балтика"