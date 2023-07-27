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Кирьяков: "Вердер" для Тикнизяна — супервариант

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Российский специалист Сергей Кирьяков считает, что защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну стоит перейти в "Вердер".
Фото: ФК "Локомотив"
"Вердер" для Тикнизяна — супервариант. Понятно, что бременская команда сейчас не та, что была в моё время, но это клуб с большими традициями и огромным количеством болельщиков", — сказал Кирьяков.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил за армянского футболиста "Локомотиву" 2,5 миллиона евро. Однако железнодорожники намерены расстаться с игроком лишь за 5,5 миллиона евро.

Контракт Тикнизяна с "Локомотивом" истекает летом 2026 года. Он выступает за команду с лета 2021 года, когда перешёл из ЦСКА.

Источник: Metaratings.


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