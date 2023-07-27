"Вердер" для Тикнизяна — супервариант. Понятно, что бременская команда сейчас не та, что была в моё время, но это клуб с большими традициями и огромным количеством болельщиков", — сказал Кирьяков.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил за армянского футболиста "Локомотиву" 2,5 миллиона евро. Однако железнодорожники намерены расстаться с игроком лишь за 5,5 миллиона евро.
Контракт Тикнизяна с "Локомотивом" истекает летом 2026 года. Он выступает за команду с лета 2021 года, когда перешёл из ЦСКА.
Источник: Metaratings.
Кирьяков: "Вердер" для Тикнизяна — супервариант
Российский специалист Сергей Кирьяков считает, что защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну стоит перейти в "Вердер".
Фото: ФК "Локомотив"