Как сообщает источник, "Спартак" рассматривает вариант с подписанием игрока "Ривер Плейта" Лукаса Бельтрана. При этом уточняется, что красно-белым будет сложно осуществить данный трансфер. Это связано с тем, что клуб города Буэнос-Айрес запрашивает за уход своего форварда минимум 20 миллионов евро.
22-летний Лукас Бельтран является воспитанником "Ривер Плейта". Его действующее соглашение с родным клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 12 миллионов евро. За команду из Буэнос-Айреса нападающий в общей сложности провел 74 матча, в которых ему удалось записать на свой счет 21 гол и 7 ассистов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" проявляет интерес к нападающему Бельтрану из "Ривер Плейта"
Московский "Спартак" этим летом хочет подписать аргентинского нападающего Лукаса Бельтрана, который представляет цвета "Ривер Плейта".
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