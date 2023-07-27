– Поскольку для "Краснодара" матч домашний и команда неплохо выглядит в атаке – у них будет небольшое преимущество. Но у обеих команд свои проблемы. У "Спартака" защита как проходной двор, а у "Краснодара" отсутствует удушающий эффект. Они могут вести 2:0, но спокойно уступить при этом счете – это проблема ментальности. У "Краснодара" присутствует робость перед столичными клубами. Кто сможет решить проблемы, тот и победит, – приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" завершит программу стартового тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка страны. Игра состоится на одноименном стадионе в Краснодаре сегодняшним вечером. Стартовый свисток рефери из подмосковных Люберец Алексея Сухого раздастся в 20:00 по московскому времени. В первом туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля одержала волевую победу над "Оренбургом" со счетом 3:2. "Краснодар" под руководством Владимира Ивича нанес выездное поражение московскому "Динамо" (3:1).
Червиченко: у "Спартака" защита как проходной двор, а у "Краснодара" отсутствует удушающий эффект
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от заключительного матча стартового тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России между "красно-белыми" и "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"