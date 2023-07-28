– Переговоры с ЦСКА о возможном переходе Паулиньо завершены, – цитирует Мейру "СЭ".
Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился к "Спортингу" с предложением о трансфере нападающего Паулиньо за 4,5 млн евро. 30-летнему португальцу предложили трудовой договор по схеме "2+1". Потенциальный новичок "армейцев" рассчитывал зарабатывать в России порядка 2 млн евро за сезон.
В минувшем сезоне Паулиньо записал на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач в 38 играх в составе лиссабонского "Спортинга". Его рыночная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.
Агент Мейра: переговоры с ЦСКА о возможном переходе нападающего "Спортинга" Паулиньо завершены
Фернандо Мейра, агент форварда лиссабонского "Спортинга" Паулиньо, рассказал о прекращении контактов с ЦСКА на предмет возможного трансфера его клиента.
Фото: ФК "Спортинг"