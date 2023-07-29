Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
15:00
ДинамоНе начат
П1 2.85X 3.6П2 2.5
Урал
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.1X 3.4П2 3.85
Ростов
20:00
ЗенитНе начат
П1 5X 3.8П2 1.79

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 3X 3.35П2 2.38
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Мишкич: подумывал о получении гражданства РФ, но все же я хорват и люблю свою страну, но Россию люблю не меньше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич не исключил, что может получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: ФК "Урал"
"Пару раз подумывал о получении российского гражданства, но все-таки я хорват и люблю свою страну. В России живу пять лет, поэтому люблю ее так же, как и родную Хорватию", — сказал Мишкич.

29-летний Мишкич стал игроком "Урала" летом 2020 года. В 89 матчах за команду он забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Ранее хорватский полузащитник провёл два сезона в составе "Оренбурга".

Источник: Sport24.


Мишкич Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится