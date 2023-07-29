"Пару раз подумывал о получении российского гражданства, но все-таки я хорват и люблю свою страну. В России живу пять лет, поэтому люблю ее так же, как и родную Хорватию", — сказал Мишкич.
29-летний Мишкич стал игроком "Урала" летом 2020 года. В 89 матчах за команду он забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Ранее хорватский полузащитник провёл два сезона в составе "Оренбурга".
Источник: Sport24.
Мишкич: подумывал о получении гражданства РФ, но все же я хорват и люблю свою страну, но Россию люблю не меньше
Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич не исключил, что может получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: ФК "Урал"