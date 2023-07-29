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Ярошик: с Акинфеевым успели только друг другу пожать руки. Не было совсем времени пообщаться

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Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик признался, что не уcпел поговорить с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
"С Игорем успели только друг другу пожать руки. Не было совсем времени пообщаться, хоть и очень давно не виделись", — сказал Ярошик.

Отметим, что Ярошик возглавил российскую команду перед стартом сезона. При нём "Оренбург" проиграл два матча их двух: сначала в чемпионате "Спартаку" (2:3), затем ЦСКА (0:6) в Кубке России. Отметим, что чешский специалист заменил на этой должности своего соотечественника Марцела Личку, ушедшего в "Динамо".

Источник: Metaratings.


Ярошик ЦСКА Акинфеев Оренбург
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