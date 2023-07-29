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Агент Тюкавина: Костю не продадут в другой клуб РПЛ? Если Гафин так сказал, значит, так и есть

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Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о словах о невозможности продажи форварды в другие клубы РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель — Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу", — Сафонов.

Ранее член совета директоров "Динамо" Алексей Гафин рассказал, что нападающий Константин Тюкавин не может быть продан в команду Российской Премьер-Лиги. Форвард является воспитанником московской команды.

21-летний Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24.


Сафонов Тюкавин Динамо Российские трансферы
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