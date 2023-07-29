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Агент Тюкавина: мы с Костей тоже не спешим продлевать контракт с "Динамо", как и Гафин с нами

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Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на слова члена совета директоров клуба Дмитрия Гафина.
Фото: РБК Спорт
"Мы с Тюкавиным тоже не спешим продлевать контракт с "Динамо", как и Гафин с нами. Я хоть раз говорил, что мы торопимся продлить контракт с "бело-голубыми"?" — сказал Сафонов.

Ранее Гафин заявил, что Тюкавин в теории может покинуть команду на правах свободного агента летом 2024 года, если стороны не активируют опцию выкупа. Однако такой исход он оценивает как маловероятный."

21-летний Тюкавин в 94 матчах за "Динамо" забил 24 гола и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания следующего сезона.

Источник: Metaratings.


Тюкавин Сафонов Динамо Гафин
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