"Мы с Тюкавиным тоже не спешим продлевать контракт с "Динамо", как и Гафин с нами. Я хоть раз говорил, что мы торопимся продлить контракт с "бело-голубыми"?" — сказал Сафонов.
Ранее Гафин заявил, что Тюкавин в теории может покинуть команду на правах свободного агента летом 2024 года, если стороны не активируют опцию выкупа. Однако такой исход он оценивает как маловероятный."
21-летний Тюкавин в 94 матчах за "Динамо" забил 24 гола и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания следующего сезона.
Источник: Metaratings.
Агент Тюкавина: мы с Костей тоже не спешим продлевать контракт с "Динамо", как и Гафин с нами
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на слова члена совета директоров клуба Дмитрия Гафина.
Фото: РБК Спорт