– Пока "Зенит" находится в процессе перестройки в связи с уходом лидеров в средней линии. Надо отдать должное южанам, что они додавили гостей, заработали пенальти в конце. Наиграл ли "Ростов" на ничью? Да. И те, и те мало созидали впереди. Вся игра была боевая.
Думаю, мы увидим прошлогодний "Ростов", который будет бороться за первое место в РПЛ. В прошлом чемпионате он просел в конце, потому что не хватило скамейки и опытных игроков после того, как выбыли Осипенко и Комличенко. Осталась одна молодежь. Сейчас команда усилилась, и если ровно пройдет всю дистанцию, то, естественно, составит конкуренцию питерцам, – цитирует Масалитина "Евро-Футбол.Ру".
29 июля действующий чемпион России "Зенит" в гостях поделил очки с "Ростовом" в центральном матче 2-го тура РПЛ. Заключительная встреча игрового дня состоялась на "Ростов-Арене" и завершилась со счетом 1:1 (0:1). Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра с передачи бразильского защитника Дугласа Сантоса - 0:1.
Во втором тайме инициативой владели футболисты "Ростова". В компенсированное время полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой нарушил правила в своей штрафной на защитнике дончан Евгении Чернове. Пенальти на 93-й минуте четко реализовал нападающий "желто-синих" Николай Комличенко, который переиграл вратаря "сине-бело-голубых" Михаила Кержакова. Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал ничейный результат - 1:1.
По итогам двух туров РПЛ команда Сергея Семака набрала 4 очка. У "Ростова" 2 очка в двух матчах.
Масалитин: думаю, мы увидим прошлогодний "Ростов", который будет бороться за первое место в РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал заслуженной ничейный исход в центральном матче 2-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА