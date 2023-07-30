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Дедушка защитника "Зенита" Адамова: договорились, что Арсен уйдет в аренду в "Оренбург", но я был против этого

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Хайдар Алханов, дедушка защитника петербургского "Зенита" Арсена Адамова, прокомментировал слухи о том, что его внук может продолжить карьеру в "Оренбурге".
Фото: ФК "Зенит"
– Честно говоря, я был категорически против перехода в "Оренбург" из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в "Ахмат", "Рубин" или "Урал". Договорились, что уйдет в аренду в "Оренбург". Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях заявил о том, что защитник петербургского "Зенита" Арсен Адамов этим летом сменит клубную прописку. По его информации, "Оренбург" близок к тому, чтобы арендовать российского футболиста на один сезон (без права выкупа).

23-летний Арсен Адамов является игроком петербургского "Зенита" с 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в один миллион евро.

Источник: Sport24


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