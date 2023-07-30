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Тренер ЦСКА Федотов – после матча с "Ахматом": ошибки должны стоить Безбородову карьеры? Не могу ответить на этот вопрос

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе рефери Владислава Безбородова в игре 2-го тура РПЛ между "армейцами" и грозненским "Ахматом".
Фото: ПФК ЦСКА
— Считаю ли я, что такие ошибки должны стоить судье карьеры? Не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что там произошло. У судей есть их руководство, которое должно принимать такие решение. Это не наша компетенция, – передает слова Федотова "Матч ТВ".

30 июля 2023 года грозненский "Ахмат" на своем поле потерпел поражение от московского ЦСКА (2:3) в рамках второго тура РПЛ. Встречу обслуживал арбитр Владислав Безбородов. Отечественный рефери не только назначил в общей сложности пять 11-метровых ударов, но и показал три красные карточки (две игрокам хозяев и одну – гостям). Самыми обсуждаемыми эпизодами матча стали удаление защитника ЦСКА Милана Гаича и перебитый пенальти в ворота Игоря Акинфеева в компенсированное к первому тайму время.


Федотов ЦСКА Ахмат Безбородов
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