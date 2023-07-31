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Гришин – о матче ЦСКА — "Ахмат": получился классным, обе команды играли в азартный футбол

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Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу команды в матче с "Ахматом" (3:2).
Фото: ПФК ЦСКА
"Матч получился классным. Не помню такой игры, где все 5 голов были забиты с пенальти. Обе команды играли в азартный футбол, никто не отсиживался, пытались атаковать", — сказал Гришин.

Отметим, что за судейство в матче между московской и грозненской командой на "Ахмат Арене" отвечал российский судья Владислав Безбородов. Он назначил пять пенальти, которые реализовали Фёдор Чалов и Конате. Первый оформил хет-трик, второй — дубль.

ЦСКА уже сообщил, что несмотря на победу в этой тяжёлой игре собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию.

Источник: "РБ Спорт".


Гришин ЦСКА Ахмат
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